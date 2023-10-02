Как правильно подготовить газон к зимовке: конкретные советы в видео

Газон. Фото: Teleprogramma.pro

Несколько важных аспектов ухода за газонной травой, которые позволят наслаждаться зеленой лужайкой в следующем году.

Опытная дачница и садовод Татьяна Макарова поделилась советами по уходу за газоном осенью. Речь идет о поливе, аэрации и других важных моментах. Смотрите видео и вам все станет понятно.

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