Ни желтизны, ни запаха: как отстирать подушку с застоявшимся «потным» пятном

Ваша подушка обзавелась под наволочкой большим «потным» пятном и источает неприятный запах? Вот как можно ее постирать, вернув чистоту и свежесть.

Берем немного белой зубной пасты (или зубного порошка) и смешиваем с 2–3 столовыми ложками мицелярной воды для снятия макияжа. Затем с помощью щетки распределяем эту смесь по всей поверхности пятна. Оставляем подушку на 5 минут, чтобы раствор успел проникнуть вглубь ткани, но не высох.

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Стираем подушку в машинке с использованием геля для стирки (лучше детского — чтобы без запаха), но в отсек для кондиционера добавляем 100 мл антисептика хлоргексидин 0,05%. Последний нужен для борьбы с бактериями и неприятным запахом.

45 минут стирки на 40 градусах должно хватить, чтобы вернуть подушке белизну и свежесть.

Способом поделилась YouTube-блогер Марина Жукова.