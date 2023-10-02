Что подсыпать в клубнику осенью, чтобы она не вымерзла - ягоды завалят, весной не засохнет

Клубника. Фото: Global Look Press

Наш эксперт дает дельные советы.

Опытный садовод Евгений Куликов считает, что клубнику осенью надо обязательно очистить от сорняков, так как они высасывают из нее все полезные минеральные вещества. И зимой растение может погибнуть из-за болезней.

Осенью клубника, по словам нашего эксперта, начинает закладывать бутоны, которые формируют урожай следующего года, поэтому ее обязательно надо подкормить. Подойдет любое минеральное удобрение для клубники. Рассыпайте по грядке из расчета - 30-40 грамм на один квадратный метр.

«Но для того, чтобы удобрение лучше действовало - между рядами надо пройтись тяпкой, прорыхлить почву», - отметил эксперт.

А вот зимостойкость клубники надо усилить с помощью золы. Разведите один литр подкормки на 10 литров воды, перемешайте и поливайте под корни.

Тогда растения не вымерзнут в холода, а весной не засохнет.

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