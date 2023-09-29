Три крупноплодных сорта томатов, которые завалят урожаем - фавориты среди овощей

Среди томатов есть сорта, которые садоводы по праву называют фаворитами. Они крупноплодные, сладкие, мясистые. Опытный агроном Евгений Куликов представил свои любимые наименования.
У сорта «Малиновый слон», по его словам, несмотря на большой размер, на кисти вырастают не менее шести штук. Масса, в среднем, более 200 грамм. Плоды растут на протяжении всего куста, их очень удобно подвязывать.
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Другой успешный сорт - «Бычье сердце». Они оранжевые по цвету, сладкие, идеально подходят для салатов и для лечо. Огородники обычно гоняются за ними больше всего.
И третий удачный сорт - «Алтайский сахарный». Помидоры, по словам нашего эксперта, нереально вкусные. Плоды увесистые, более 300 грамм. Внутри сладкие.