Три крупноплодных сорта томатов, которые завалят урожаем - фавориты среди овощей

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Другой успешный сорт - «Бычье сердце». Они оранжевые по цвету, сладкие, идеально подходят для салатов и для лечо. Огородники обычно гоняются за ними больше всего.

И третий удачный сорт - «Алтайский сахарный». Помидоры, по словам нашего эксперта, нереально вкусные. Плоды увесистые, более 300 грамм. Внутри сладкие.