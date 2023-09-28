Томаты зимой не покупаем: два способа сохранить помидоры на полгода - вкус и цвет не поменяют

Существует три способа хранить помидоры в холодное время года. Они не портятся и сохраняют вкус. Берите томаты любого размера и цвета - хорошо промойте и тщательно высушите с помощью полотенца.

Поместите помидоры в полиэтиленовый пакет. В один кладите не больше 8-12 средних штук. Далее пакет завязываем и кладем в морозильную камеру. Такие помидоры пойдут для приготовления борща или салатов, так как они не растеряют вкус и цвет, не прилипают друг к другу.

Для второго способа оберните большую неглубокую тарелку пищевой пленкой. Помытые и высушенные помидоры нарежьте кружочками в полсантиметра. Распределите плоды по тарелке в один слой.

Теперь уберите в морозилку на несколько часов, вытаскивайте подмороженные томаты. Они легко отходят от пленки, не прилипают. После этого уберите помидоры в пакет и уберите храниться в камеру.

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