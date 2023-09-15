Всесильная шипучка: как приготовить домашнее чистящее средство на основе колы

Правда, что колой можно чистить накипь и налет? Фото: Global Look Press

Газировка не оставит жиру ни шанса.

Многие слышали о том, что шипучий напиток кола прекрасно отмывает поверхности. Особенно часто люди рассказывают друг другу, что им можно чудесно мыть унитазы.

А вот рецепт домашнего чистящего средство с колой, которым действительно можно отмыть все - от сковород и кастрюль до вытяжек и других приборов.  

Смешайте в глубокой миске один стакан обычного моющего средства для посуды и один стакан колы. Добавьте по одной столовой ложке соды и соли и еще полстакана воды. Смесь тщательно перемешайте и перелейте в бутылочку с распылителем.

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Далее разбрызгайте ее на пригоревшую сковороду, например, и подождите 30 минут. Затем протрите поверхность губкой – результат вас приятно порадует.

Ну и конечно, попробуйте это средство для чистки унитаза – создайте чистоту в ванной.

По материалам сайта «Своими руками».

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