Всесильная шипучка: как приготовить домашнее чистящее средство на основе колы

Многие слышали о том, что шипучий напиток кола прекрасно отмывает поверхности. Особенно часто люди рассказывают друг другу, что им можно чудесно мыть унитазы.

А вот рецепт домашнего чистящего средство с колой, которым действительно можно отмыть все - от сковород и кастрюль до вытяжек и других приборов.

Смешайте в глубокой миске один стакан обычного моющего средства для посуды и один стакан колы. Добавьте по одной столовой ложке соды и соли и еще полстакана воды. Смесь тщательно перемешайте и перелейте в бутылочку с распылителем.

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