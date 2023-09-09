Как вывести пятно мазута с одежды без стирки

Посадили на одежду пятно мазута? Не спешите стирать ее по нескольку раз, особенно, если ткань деликатная. Есть лайфхак по удалению загрязнения, для которого даже стиральный порошок не нужен.

Вам понадобятся эфирное масло эвкалипта и ватные диски. Обильно нанесите масло на загрязненный участок. Затем щедро смочите им ватный диск и легкими движениями начните оттирать пятно мазута.

Как только диск загрязнится, смените его на новый. Обрабатывайте пятно, пока оно полностью не исчезнет. Процесс может занять до пяти минут.

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