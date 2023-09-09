Станут тверже и свежее: как вдохнуть новую жизнь в вялые овощи

А как поживают ваши овощи в холодильнике? Фото: Global Look Press

Не спешите выбрасывать картофель и морковь, потерявшие свежесть.

У вас в холодильнике сморщенная картошка, мягкая гнущаяся морковь, вялые листья салата? Не выбрасывайте их. Есть лайфхак, как придать таким овощам более свежий вид.

Наберите в контейнер холодной воды (можно даже со льдом) и оставьте вялые овощи в нем на ночь. Утром морковка станет упругой, картофель – тверже, а лист салата заиграет зелеными красками. Если картошка останется сморщенной, можно очистить ее от кожуры и снова положить в холодную воду.

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Как работает этот хозяйский лайфхак, показала в своем видео блогер Любовь Гончарова.

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