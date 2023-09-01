Все гениальное просто: создаем приятный аромат в санузле

Санузел. Фото: Teleprogramma.pro

Делаем «ароматизатор» своими руками.

Чтобы в туалетной комнате подольше был прекрасный аромат, попробуйте сделать так называемый освежитель воздуха. Для этого потребуется один единственный ингредиент. Какой? Рассказываем в видео.

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