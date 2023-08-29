Совет из интернета: получится ли сделать жидкое мыло из обмылков

В интернете советуют сделать жидкое мыло из обмылков или кусочков твердого мыла, добавив туда воду и один ингредиент. Мы взяли сотейник, плиту и... Что у нас получилось - смотрите в видео.
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Делаем мыло из обмылков. Фото: Teleprogramma.pro
В интернете советуют сделать жидкое мыло из обмылков или кусочков твердого мыла, добавив туда воду и один ингредиент. Мы взяли сотейник, плиту и... Что у нас получилось - смотрите в видео.
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