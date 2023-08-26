Совет опытного дачника: чем отмыть руки после работы в огороде, если нет мыла

Что делать, если после работы в огороде нужно помыть руки от земли, а мыла рядом нет?

Своим советом поделилась блогер-лайфхакер Любовь Гончарова.

«Идем туда, где растет щавель и рвем пару листиков. В кислятке содержится щавелевая кислота, которая обладает отбеливающим эффектом. Все легко отходит. Остается только сполоснуть руки чистой водой, и от грязи ни следа», - рассказала она в своем видео.

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