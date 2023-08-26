Мухи, тараканы, муравьи, мошки - все убегут из дома после такого «коктейля»

Заведите дома одну универсальную бутылочку, которая поможет бороться и с мухами, и с тараканами, и с муравьями, и со всякими мошками. Дорогой отравы покупать не нужно – достаточно обычной спирали от комаров.
Отломите от нее несколько кусочков и закиньте их в бутылочку с распылителем. Туда же добавьте 100 мл 9-процентного уксуса, одну столовую ложку средства для мытья посуды, 100 мл воды и семь звездочек гвоздики, которые усилят действие препарата.
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Потрясите бутылочку и дайте средству настояться около получаса. Смертоносный коктейль готов – разбрызгайте его в тех местах, где появляются нежелательные насекомые.
По материалам сайта «Своими руками».