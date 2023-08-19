Как быстро отмыть помутневшие стаканы: просто дайте им отмокнуть

Помутневшие стаканы можно долго натирать с моющим средством, а можно справить гораздо быстрее. Секрет умных хозяек – теплый столовый уксус. С ним не придется пролезать в узкие горлышки, чтобы отмыть труднодоступные места.

Вам потребуется глубокая кастрюля (чтобы стаканы, лежащие на боку полностью в нее помещались) или аналогичная емкость, а также микроволновка.

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