Порадуйте кошку: как сделать когтеточку своими руками

Представляем рабочий лайфхак для всех владельце котов и кошек. Чтобы животное не портило мебель, изготовьте ему когтеточку своими руками. Попробуйте - и у вас получится!
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Все, что понадобится для изготовления когтеточки. Фото: Teleprogramma.pro
Представляем рабочий лайфхак для всех владельце котов и кошек. Чтобы животное не портило мебель, изготовьте ему когтеточку своими руками. Попробуйте - и у вас получится!
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