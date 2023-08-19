Порадуйте кошку: как сделать когтеточку своими руками

Все, что понадобится для изготовления когтеточки. Фото: Teleprogramma.pro

Для когтеточки понадобятся картонная коробка, скотч и ножницы.

Представляем рабочий лайфхак для всех владельце котов и кошек. Чтобы животное не портило мебель, изготовьте ему когтеточку своими руками. Попробуйте - и у вас получится!

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