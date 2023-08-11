Зачем резать картонные коробки из-под обуви — лайфхак для любителей порядка

Многие люди хранят обувь в картонных коробках, в которых ее купили. В результате за несколько лет таковых скапливается большое количество, и когда наступает смена сезона, зачастую приходится открывать каждую коробку, чтобы вспомнить, что в ней лежит. И во время данного процесса еще обнаружится обувь, от которой давно пора избавиться.
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А вот лайфхак, как обойтись без всего этого и всегда знать, что имеется в ваших запасах. Возьмите коробку, выбросьте крышку, отрежьте одну из сторон и переверните. В результате вместо закрытого картонного ящика у вас получится открытый «гаражик». Составьте несколько таких в своем шкафу друг на друга и поместите пары обуви в образовавшиеся ячейки.
Так, отрыв шкаф или гардероб, вы сразу будете видеть, какие туфли и сапожки у вас есть. Как это выглядит, в своем видео показала блогер-лайфхакер Любовь Гончарова. Она же посоветовала хранить обувь, у которой нет коробки, завернутой в бахилах.