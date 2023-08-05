Секреты хозяек: зачем солить ананас

Одни люди не понимают, как можно есть пиццу с ананасом, а другие посыпают этот фрукт солью. Зачем так делать?
На самом деле это лайфхак для тех, кто купил недозревший кислый ананас. Не верится, но его можно сделать слаще с помощью соли.
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Разрежьте ананас на кусочки и посолите их. Соль вступает в реакцию с кислотой и нейтрализует горечь. Недозревший фрукт станет намного слаще.
Лайфхаком поделилась YouTube-блогер Любовь Гончарова.