Опытная хозяйка назвала неожиданное средство, которое надолго сохранит блеск помытых окон и зеркал

У домохозяек появился новое средство для мытья окон и зеркал, который поможет надолго сохранить их чистоту и блеск.

Чтобы пыль меньше налипала на стеклянные поверхности, сначала просто помойте их обычной водой, чтобы смыть грязь, а затем пройдитесь тряпкой со специальным раствором и тут же вытрите насухо.

А раствор такой: в два литра теплой воды добавляем две столовые ложки любого ополаскивателя для посудомоечных машин.

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Лайфхаком поделилась YouTube-блогер Марина Жукова.