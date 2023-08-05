Опытная хозяйка назвала неожиданное средство, которое надолго сохранит блеск помытых окон и зеркал

У домохозяек появился новое средство для мытья окон и зеркал, который поможет надолго сохранить их чистоту и блеск.
Чтобы пыль меньше налипала на стеклянные поверхности, сначала просто помойте их обычной водой, чтобы смыть грязь, а затем пройдитесь тряпкой со специальным раствором и тут же вытрите насухо.
А раствор такой: в два литра теплой воды добавляем две столовые ложки любого ополаскивателя для посудомоечных машин.
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Лайфхаком поделилась YouTube-блогер Марина Жукова.
«Когда в эти стекла будет падать свет, они будут блестеть, переливаться, они будут перламутровые, кристально чистые – очень красиво. Поэтому, хозяйки, рекомендую», – говорит она помыв окна данным способом.