Зачем тереть кухонный кран руками — полезность этого действия знают немногие

Зачем тереть руки о кухонный кран? Мало кто из хозяек знает этот секрет.
После того, как вы приготовили что-то с использование лука, чеснока или рыбы, на ладонях остается стойкий неприятный запах, который даже мытьем рук с мылом не всегда убирается.
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Палочка-выручалочка – кран из нержавеющей стали. Потрите его руками в течение минуты, и неприятный запах исчезнет. Об этом в своем видео рассказала блогер-лайфхакер Любовь Гончарова.
«Как это работает? На примере чеснока расскажу. В состав чеснока входит серосодержащее вещество – аллицин. Когда вы режете чеснок, то молекулы серы переходят на вашу кожу. При взаимодействии с водой они превращаются в серную кислоту. Поэтому, когда вы моете руки, чесночный запах усиливается», – поделилась она.
«Молекулы нержавеющей стали обладают способностью нейтрализовывать запахи. Они вступают во взаимодействие с частицами серы и связываются с ними. Прикасаясь к нержавейке, вы отдаете этому материалу молекулы серы. Они уходят с ваших рук вместе с запахом! Есть даже специальное металлическое мыло в продаже. Но зачем покупать его, если есть кран?»