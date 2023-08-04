Зачем тереть кухонный кран руками — полезность этого действия знают немногие

Зачем тереть руки о кухонный кран? Мало кто из хозяек знает этот секрет.

После того, как вы приготовили что-то с использование лука, чеснока или рыбы, на ладонях остается стойкий неприятный запах, который даже мытьем рук с мылом не всегда убирается.

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Палочка-выручалочка – кран из нержавеющей стали. Потрите его руками в течение минуты, и неприятный запах исчезнет. Об этом в своем видео рассказала блогер-лайфхакер Любовь Гончарова.