Смешать два дешевых средства — и ржавчины нет: как легко очистить кухонную утварь

У каждой хозяйки на кухне есть металлические предметы, которые со временем покрываются ржавчиной, а почистить их не так-то просто. Но есть действенный метод, для которого даже тереть не нужно.

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Насыпьте в контейнер порошок лимонной кислоты и залейте его перекисью водорода. А затем положите в эту смесь поржавевший инструмент и оставьте его отмокать на полчаса.

Ржавчина сойдет сама собой! Как это работает, в своем видео показала блогер-лайфхакер Любовь Гончарова.