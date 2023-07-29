Палочка-выручалочка: зачем брать деревянные палочки для еды в ванную

Деревянные палочки для еды – полезная вещь в хозяйстве. И не только когда вам принесли роллы. Кстати, они ведь остаются дома после каждого заказа восточной еды. Не выбрасывайте их.

Одна такая палочка станет отличным помощником в ванной. Возьмите ее и сделайте несколько надрезов ножом по всей длине, чтобы гладкая древесина стала шершавой. Затем опустите ее в слив раковины или ванны как можно глубже и повертите там.

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Если надрезов достаточно много, достанете палочку с большим количеством зацепившихся за нее грязи и волос. Таким образом не придется разбирать сантехнику или заливать разъедающие средства, чтобы почистить трубы.

Как это выглядит, показала блогер-лайфхакер Любовь Гончарова.