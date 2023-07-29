В конверте - это скучно: как оригинально подарить деньги на день рождения

Хотите подарить другу на день рождения деньги, но вариант с купюрами в конверте кажется вам пошлым? Проявите оригинальность и сделайте денежный подарок креативным и запоминающимся.

Возьмите красивый стакан или кружку, выстелите его упаковочной пленкой (лишнее обрежьте), а на дно положите флористическую губку. Последнюю смочите водой, а затем вставьте в нее небольшие цветы по своему вкусу. У вас должен получиться милый букетик в стакане.

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