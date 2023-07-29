«Это не про вас»: Виктория Боня рассказала, как обернуть хейт и буллинг себе на пользу

Модель и телезвезда Виктория Боня выпустила в YouTube видео о том, как можно обернуть хейт и буллинг в свою пользу, поделившись примерами из собственной жизни.

«Сколько меня хейтили, сколько меня буллили в моей жизни – я научилась от этого брать пользу, - рассказала 43-летняя блогер. – На самом деле, когда про вас говорят, значит, вы кого-то волнуете. Это очень классно. Люди вам отдают энергию. Наверное, если вы школьник, понять сложнее».

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Боня рассказала, что ей в школе весь класс устраивал бойкот, а потом одноклассники массово пошли жаловаться ее матери. Юная Вика над ними только смеялась.

«Если вас буллят, значит, вас замечают. Если вас замечают, значит, вы отличаетесь от других. А если вы отличаетесь от других, это круто – у вас есть что-то оригинальное, вы не похожи на серую массу. Таких людей не любят. Я всегда в школе была как белая ворона», - продолжила Боня.

«Смотрите, как можно использовать это в свою пользу. Вы должны понимать, что отличаетесь от других, и это круто. Серая масса всегда будет пытаться подогнать вас под себя. Оригинальных людей не любят».

«Люди, которые хейтят, делают это потому, что им самим плохо. Когда человек счастливый, он никогда не пойдет писать кому-то гнусные комментарии, никогда не пойдет кого-то оскорблять».

«Если в школе происходит буллинг, это сразу понятно, что те, кому дома не достает любви и внимания, они таким образом делают себя ярче и привлекают к себе внимание. Это несчастные дети. То же самое происходит в комментариях – люди пишут гадости, потому что внутри им гадко, и им нужно этим с кем-то поделиться».

«И поэтому, когда вам говорят какие-то вещи, которые вас обижают, это не про вас. Что можно сделать? Можно взять эту энергию – люди тебе уделяют внимание, даже через негатив – на этой энергии можно двигаться, это как топливо, которое можно использовать».

«Не удаляйте плохие комментарии. Улыбайтесь в ответ тому, кто вас хейтит. Во-первых, вы не даете ему силу, во-вторых, вы пользуетесь его энергией. Это гениально и просто!»