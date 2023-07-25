Будете приятно пахнуть без дезодоранта: просто приготовьте этот копеечный раствор и обработайте подмышки

Девушка показывает красивые подмышки. Фото: Global Look Press

Лайфхаки для тех, кто предпочитает натуральные средства химическим.

Обычная пищевая сода является отличным поглотителем запахов. На этом ее качестве основывается применение соды в борьбе с неприятным запахом пота.

Можно содой просто присыпать подмышки, а можно сделать содовый раствор. Он получается мягким, не травмирует нежную кожу подмышечных впадин. После его использования будете пахнуть приятно и без дезодоранта.

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Для приготовления раствора нужно одну столовую ложку соды развести в стакане воды. Можно добавить в раствор несколько капель любимого эфирного масла.

Полученным раствором обрабатывайте подмышки пару раз в день и будете благоухать.

По материалам opotlivosti

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