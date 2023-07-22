Закопайте бутылку в цветочный горшок - маленький помощник в доме

Не спешите выбрасывать маленькую пластиковую бутылочку. Она пригодится тем, кто держит дома растения в горшках.
Вам нужно уехать в отпуск, и приходится искать кого-то, кто будет поливать вашего зеленого друза? Не ищите. Возьмите бутылочку, сделайте в ее нижней части еле заметные дырки и закопайте в горшок рядом с растением.
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Перед отъездом налейте в нее воду и закройте крышкой, чтобы содержимое не испарялось. Пока вас не будет дома, цветок будет медленно «пить» из бутылки.
Лайфхаком поделилась блогер Любовь Гончарова.