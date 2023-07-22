Вы вряд ли это знаете: лайфхакер рассказала, зачем надевать пакет на вентилятор

В Интернете есть лайфхак с вентилятором и надетым на него пакетом. Но зачем так делать?

Когда вы достали вентилятор, а она оказался грязным и пыльным, его неплохо бы помыть, но для этого прибор придется разбирать. Пакет помогает обойтись без лишних конструкторских решений.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Нужно побрызгать на вентилятор средством для мытья стекол, затем натянуть на него мусорный пакет и включить на пару минут.

В результате прибор самоочистится. Об этом в своем видео рассказала блогер-лайфхакер Любовь Гончарова.