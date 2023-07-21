Зачем опытные хозяйки кладут мыло в карман одежды

Зачем класть мыло в карманы верхней одежды? Некоторые хозяйки просто кладут мыло в шкаф для приятного запаха, но это не тот случай.

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Для данного лайфхака подойдет любое мыло, но лучше использовать хозяйственное или дегтярное. Стоит разложить его в карманы пальто и других предметов одежды, которые могут пострадать из-за моли.

Как уверяет блогер-лайфхакер Любовь Гончарова, это на сто процентов защитит вещи от моли. Главное — не забыть достать мыло при использовании одежды по назначению.