Как достать занозу из пальца без помощи иголки

Не все знают этот безболезненный способ. Фото: Global Look Press

Понадобится обычная сода.

Заноза в пальце – вещь неприятная, особенно когда не хочет выниматься.

Не спешите использовать иголку и ковырять кожу, в Сети подсказали лайфхак с помощью обычной пищевой соды.

Берем небольшое ее количество, добавляем несколько капель воды, чтобы получить содовую кашицу. Наносим эту пасту на участок с занозой обильным слоем и закрепляем на коже на десять минут, например, с помощью пищевой пленки.

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В результате кожа размякнет, и щепка выйдет сама или ее достаточно будет поддеть ногтем.

Лайфхаком поделилась YouTube-блогер Елена Матвеева.

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