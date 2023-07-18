Как достать занозу из пальца без помощи иголки

Заноза в пальце – вещь неприятная, особенно когда не хочет выниматься.
Не спешите использовать иголку и ковырять кожу, в Сети подсказали лайфхак с помощью обычной пищевой соды.
Берем небольшое ее количество, добавляем несколько капель воды, чтобы получить содовую кашицу. Наносим эту пасту на участок с занозой обильным слоем и закрепляем на коже на десять минут, например, с помощью пищевой пленки.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
В результате кожа размякнет, и щепка выйдет сама или ее достаточно будет поддеть ногтем.
Лайфхаком поделилась YouTube-блогер Елена Матвеева.