Нестандартный способ, как избавиться от тараканов, помыв кухню

Лайфхак от соседки, как избавиться от тараканов. Этот способ строится не на ловушках и неприятных для насекомых запахах. Главным элементом борьбы выступает самый обычный стиральный порошок.

Необходимо смешать его с водой комнатной температуры, сделав сильноконцентрированный состав (три столовые ложки на пол-литра). Смочите тряпку в этой смеси и протрите в тех местах, где вы видели «незваных гостей».

Немногие знают, что отверстия для дыхания располагаются у тараканов на брюхе. Когда они проползут по обработанным местам, то «вдохнут» химический порошок и отравятся.