Бессонница, уходи! Как заснуть за две минуты - лайфхак

Не получается заснуть? Ворочаетесь уже полчаса, а сон так и не идет? Попробуйте этот лайфхак для засыпания, растиражированный в Сети.

Во-первых, нужно убедиться, что вам комфортно: темнота, тишина, температура воздуха – все способствует расслаблению. Затем используем трюк с дыханием:

выдохнуть воздух через рот, издавая тихий свистящий звук; закрыть рот и сделать спокойный вдох через нос за 4 секунды; задержать дыхание на 7 секунд; снова выдохнуть воздух через рот за 8 секунд.

Эту череду действий нужно повторить три раза, и сон придет.

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В действенности данного метода уверяет попробовавшая его на себе блогер Елена Матеева.