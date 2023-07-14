Бессонница, уходи! Как заснуть за две минуты - лайфхак

Глазки закрывай, баю-бай. Фото: Global Look Press

Не идет сон? Попробуйте этот трюк с дыханием.

Не получается заснуть? Ворочаетесь уже полчаса, а сон так и не идет? Попробуйте этот лайфхак для засыпания, растиражированный в Сети.

Во-первых, нужно убедиться, что вам комфортно: темнота, тишина, температура воздуха – все способствует расслаблению. Затем используем трюк с дыханием:

  1. выдохнуть воздух через рот, издавая тихий свистящий звук;
  2. закрыть рот и сделать спокойный вдох через нос за 4 секунды;
  3. задержать дыхание на 7 секунд;
  4. снова выдохнуть воздух через рот за 8 секунд.

Эту череду действий нужно повторить три раза, и сон придет.

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В действенности данного метода уверяет попробовавшая его на себе блогер Елена Матеева.

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