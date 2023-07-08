Как быстро удалить липкую пыль на кухне - шкафы и холодильник будут блестеть

Встречали липкую пыль на кухне, которую нельзя просто стереть тряпкой? Обычно она скапливается на верхней части кухонных шкафов и холодильников. И вообще, там, где редко проходит уборка.
Чтобы эффективно убрать липкую пыль без особого трения, приготовьте простой состав: смешайте муравьиный спирт из аптеки с парой капель обычного средства для мытья посуды, можно самого дешевого.
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Нанесите этот состав на загрязненную поверхность с помощью распылителя, и липкая пыль легко сотрется обычной губкой без особого надавливания.
Как это работает, показано на видео YouTube-канала «Она знает». Шкафы и холодильник хозяйки заблестели чистотой.