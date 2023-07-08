Новое применение солнцезащитных очков: снимите их с головы

Солнцезащитные очки нужны на пляже, чтобы защищать ваши глаза от излишнего солнца. Но есть у них и еще одно неожиданное применение, которое порадует владельцев смартфонов.
Если сложить очки и поставить их так, как показано на фото ниже, они могут стать функциональной подставкой под телефон, чтобы его можно было не держать в руках.
А вы знали, что солнцезащитные очки можно так использовать? Фото: стоп-кадр из видео YouTube-канала «Она знает»
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Так можно удобно включить детям мультфильмы или самому посмотреть сериал. И не только на пляже. И покупать специальную подставку для смартфона совсем необязательно.
Лайфхаком поделилась автор YouTube-канала «Она знает».