Новое применение солнцезащитных очков: снимите их с головы

Солнцезащитные очки нужны на пляже, чтобы защищать ваши глаза от излишнего солнца. Но есть у них и еще одно неожиданное применение, которое порадует владельцев смартфонов.

Если сложить очки и поставить их так, как показано на фото ниже, они могут стать функциональной подставкой под телефон, чтобы его можно было не держать в руках.