Лайфхак для здоровья: повесьте медицинскую маску в душе — не пожалеете

После пандемии у многих людей дома остался запас одноразовых медицинских масок из аптеки. Но вне сезона респираторных заболеваний он не особо нужен, поэтому предприимчивые россияне начали придумывать маскам новые применения. И вот вам еще один такой лайфхак.

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Уже многие знают, что, если обрезать маску с боку, не задев резинку, получится удобный пропускающий воздух мешочек, который можно подвесить за ту же резинку.

Попробуйте сделать такой и насыпать в него измельченные сухие листья эвкалипта. Полученный ароматический мешочек закрепите в ванной комнате на лейке или штанге душа. Пар от горячей воды распространит вокруг приятный аромат растения. А еще пары эвкалипта помогут очистить нос и избавиться от симптомов простуды. Принятие душа станет еще и естественной ароматерапией.

Конечно же, маску в данном случае можно заменить обычным марлевым мешочком.

По материалам сайта «Своими руками»