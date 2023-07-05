По-модному: как завязать шнурки на кроссовках без бантика

Существует множество способов интересно зашнуровать кроссовки или ботинки. Но как избавиться от бантиков на шнурках, которые сейчас не в моде? Смотрите наше видео и запоминайте.
Подпишитесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Избавляемся от бантика на кроссовках. Фото: Teleprogramma.pro
Существует множество способов интересно зашнуровать кроссовки или ботинки. Но как избавиться от бантиков на шнурках, которые сейчас не в моде? Смотрите наше видео и запоминайте.
Подпишитесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».