По-модному: как завязать шнурки на кроссовках без бантика

Избавляемся от бантика на кроссовках. Фото: Teleprogramma.pro

Лайфхак для тех, кто хочет быть в тренде.

Существует множество способов интересно зашнуровать кроссовки или ботинки. Но как избавиться от бантиков на шнурках, которые сейчас не в моде? Смотрите наше видео и запоминайте.

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