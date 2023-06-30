Как очистить от налета сеточку в кране, не вынимая ее, — лайфхак с крышкой от бутылки

Из-за налета на внутренней сеточке кухонного и ванного крана вода может начать поступать хуже. Как почистить эту деталь сантехники, не вынимая ее?

Тут хозяйке на помощь придет на помощь самая обычная крышка от пластиковой бутылки — главное, чтобы она налезла на носик крана.

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Разведите в небольшом объеме воды порошок лимонной кислоты, налейте раствор в крышечку и наденьте ее на носик крана, чтобы пресловутая сеточка оказалась погружена в жидкость. С помощью резинки закрепите крышечку в этом положении на полчаса.

Кран очиститься от налета и будет подавать воду, как новый. Лайфхаком поделился YouTube-канал «Она знает».