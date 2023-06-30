Зачем опытные хозяйки гладят утюгом линолеум — знают немногие

Многим, у кого дома лежит линолеум, знают проблему, когда отодвигаешь тяжелую мебель и видишь вмятину на напольном покрытии. Как справиться с этим досадным дефектом? Перестелить полы и поставить мебель на место, чтобы все осталось так, как было?

Умельцы из Сети предлагают способ с утюгом. На вмятый участок линолеума нужно положить кусок бумаги для запекания и прогладить его сверху горячим утюгом.

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Прогрев заставит линолеум выпрямиться, и углубление, как минимум, станет менее заметно. Как это выглядит, показано в видео YouTube-канала «Она знает».