Чистота и свежесть в доме с зубной пастой: рецепт экономного чистящего средства

Еще один совет, как получить экономную домашнюю смесь для очищения всего. Два основных компонента – средство мытья посуды (можно взять самое дешевое) и зубная паста.

В 150 мл жидкого средства для мытья посуды добавляем 1 чайную ложку зубной пасты и перемешайте.

Затем в 150 мл теплой воды растворяем 1 чайную ложку соды и добавляем к чистящей смеси.

Снова перемешайте и перелейте для удобства в бутылочку с дозатором.

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