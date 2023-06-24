Чистота и свежесть в доме с зубной пастой: рецепт экономного чистящего средства

Еще один совет, как получить экономную домашнюю смесь для очищения всего. Два основных компонента – средство мытья посуды (можно взять самое дешевое) и зубная паста.
В 150 мл жидкого средства для мытья посуды добавляем 1 чайную ложку зубной пасты и перемешайте.
Затем в 150 мл теплой воды растворяем 1 чайную ложку соды и добавляем к чистящей смеси.
Снова перемешайте и перелейте для удобства в бутылочку с дозатором.
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Получившееся универсальное средство можно использовать, чтобы отмыть посуду от жира, сантехнику от известкового налета, столешницу и кухонную плитку, подоконник, холодильник, микроволновку внутри, белую подошву обуви. А зубная паста оставит после себя запах свежести.
Как работает такое средство, показано в YouTube-канале «Советы для дома».