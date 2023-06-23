Чистота и аромат в доме: как превратить старую футболку в универсальные чистящие салфетки для всего

Лайфхак для бережливых: сделайте своими руками салфетки, которые наполнят дом приятным ароматом и очистят любую грязь. Такими тряпочками можно чистить все: плиту, смеситель, кафель, подоконник, духовку и другие проблемные места.

Возьмите банку и смешайте в ней до однородной жидкости следующие компоненты:

3 чашки воды;

1 чашку спирта или водки;

1 чашку 9-процентного уксуса;

20 капель любимого эфирного масла;

1 чайную ложку жидкого средства для мытья посуды.

Затем возьмите старую футболку и нарежьте ее на удобные тряпки. Также можно использовать и готовые магазинные тряпки из микрофибры.

Замочите тряпки в полученном растворе и закройте крышку.