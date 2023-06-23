Чистота и аромат в доме: как превратить старую футболку в универсальные чистящие салфетки для всего

Лайфхак для бережливых: сделайте своими руками салфетки, которые наполнят дом приятным ароматом и очистят любую грязь. Такими тряпочками можно чистить все: плиту, смеситель, кафель, подоконник, духовку и другие проблемные места.
Возьмите банку и смешайте в ней до однородной жидкости следующие компоненты:
- 3 чашки воды;
- 1 чашку спирта или водки;
- 1 чашку 9-процентного уксуса;
- 20 капель любимого эфирного масла;
- 1 чайную ложку жидкого средства для мытья посуды.
Затем возьмите старую футболку и нарежьте ее на удобные тряпки. Также можно использовать и готовые магазинные тряпки из микрофибры.
Замочите тряпки в полученном растворе и закройте крышку.
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А далее по мере необходимости, доставайте по одной тряпке и протирайте любые загрязнения в доме. После стирки, возвращайте тряпочки в банку, пока не закончится весь раствор.
Как уверяет автор портала «Своими руками», это очень эффективное, натуральное и ароматное чистящее средство для уборки всего дома.