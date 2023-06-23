Чистота и аромат в доме: как превратить старую футболку в универсальные чистящие салфетки для всего

Умные хозяйки знают, как сэкономить на чистящих средствах. Фото: Global Look Press

И дорогие средства не потребуются.

Лайфхак для бережливых: сделайте своими руками салфетки, которые наполнят дом приятным ароматом и очистят любую грязь. Такими тряпочками можно чистить все: плиту, смеситель, кафель, подоконник, духовку и другие проблемные места.

Возьмите банку и смешайте в ней до однородной жидкости следующие компоненты:

  • 3 чашки воды;
  • 1 чашку спирта или водки;
  • 1 чашку 9-процентного уксуса;
  • 20 капель любимого эфирного масла;
  • 1 чайную ложку жидкого средства для мытья посуды.

Затем возьмите старую футболку и нарежьте ее на удобные тряпки. Также можно использовать и готовые магазинные тряпки из микрофибры.

Замочите тряпки в полученном растворе и закройте крышку.

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А далее по мере необходимости, доставайте по одной тряпке и протирайте любые загрязнения в доме. После стирки, возвращайте тряпочки в банку, пока не закончится весь раствор.

Как уверяет автор портала «Своими руками», это очень эффективное, натуральное и ароматное чистящее средство для уборки всего дома.

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