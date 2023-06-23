Что делать, чтобы не утонуть во время плавания: советы отдыхающим

Что делать, если во время плавания в реке или озере, у вас произошло ЧП? Главное — не поддаваться панике и не наглотаться воды. Сохраняйте спокойствие и помните, что человек всегда может удержаться на поверхности, если не будет паниковать. Вот несколько полезных советов для купающихся.
1. Попав в сильное течение, старайтесь уйти в сторону. Не стоит бороться с потоком и плыть против него — так можно лишь потерять силы. Лучше двигаться по течению, стараясь постепенно уйти по диагонали от потока. Постепенно плывите к ближайшему берегу и берегите силы.
2. Попав в водоворот, сначала позвольте течению затянуть вас в воронку, а потом тоже уходите в сторону. В первые секунды, пока вы еще на поверхности, нужно набрать в легкие побольше воздуха. Потом, оказавшись в воронке, погрузитесь в воду и сделайте резкий рывок в сторону. Старайтесь активно работать руками и ногами, чтобы удалиться подальше от опасного места, а потом уже выплывайте на поверхность.
3. Если зацепились за водоросли, не делайте резких движений. Так можно запутаться еще сильнее и потерять силы. Постарайтесь лечь на спину и осторожно сбросить водоросли с рук или ног. Если не получается — спокойно снимите их руками. Важно все время держать голову над водой и стараться дышать ровно.
4. Если упали в воду и не понимаете, где поверхность, выпустите немного воздуха изо рта. Будучи дезориентированным, стоит замереть на короткое время и выдохнуть. Пузырьки воздуха всегда устремляются вверх — туда и нужно плыть.
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5. При судорогах постарайтесь сильно ущипнуть себя или укусить, если свело руку. Старайтесь не напрягать больше необходимого другие мышцы, чтобы не вызвать новые судороги.
6. Если выбились из сил, принимайте позу поплавка — глубоко вдохните, затем притяните колени к груди и обхватите их руками. Так вы всплывете спиной вверх и будете покачиваться на воде, словно поплавок. В таком положении человек всегда будет держаться на поверхности и не пойдет ко дну — не позволят законы физики. Можно задержать дыхание, а потом поднять голову и снова глубоко вдохнуть.
Основное правило — стараться по возможности расслабиться и успокоить дыхание. В таком положении у вас достаточно времени, чтобы отдохнуть или помочь себе при судорогах. Далее можно медленно двигаться к берегу, принимая позу поплавка каждый раз, когда требуется восстановить силы.
По материалам портала «Лайфхакер».