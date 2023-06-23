Что делать, чтобы не утонуть во время плавания: советы отдыхающим

Что делать, если во время плавания в реке или озере, у вас произошло ЧП? Главное — не поддаваться панике и не наглотаться воды. Сохраняйте спокойствие и помните, что человек всегда может удержаться на поверхности, если не будет паниковать. Вот несколько полезных советов для купающихся.

1. Попав в сильное течение, старайтесь уйти в сторону. Не стоит бороться с потоком и плыть против него — так можно лишь потерять силы. Лучше двигаться по течению, стараясь постепенно уйти по диагонали от потока. Постепенно плывите к ближайшему берегу и берегите силы.

2. Попав в водоворот, сначала позвольте течению затянуть вас в воронку, а потом тоже уходите в сторону. В первые секунды, пока вы еще на поверхности, нужно набрать в легкие побольше воздуха. Потом, оказавшись в воронке, погрузитесь в воду и сделайте резкий рывок в сторону. Старайтесь активно работать руками и ногами, чтобы удалиться подальше от опасного места, а потом уже выплывайте на поверхность.

3. Если зацепились за водоросли, не делайте резких движений. Так можно запутаться еще сильнее и потерять силы. Постарайтесь лечь на спину и осторожно сбросить водоросли с рук или ног. Если не получается — спокойно снимите их руками. Важно все время держать голову над водой и стараться дышать ровно.

4. Если упали в воду и не понимаете, где поверхность, выпустите немного воздуха изо рта. Будучи дезориентированным, стоит замереть на короткое время и выдохнуть. Пузырьки воздуха всегда устремляются вверх — туда и нужно плыть.