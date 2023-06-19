Избавляемся от летней проблемы: как вывести пятна от пота на футболке

Летом на одежде часто появляются неприятные пятна от пота, от которых не так-то просто избавиться. Воспользуемся советом из интернета и попробуем справиться с этой проблемой.
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Пятна от пота на футболке. Фото: Teleprogramma.pro
Летом на одежде часто появляются неприятные пятна от пота, от которых не так-то просто избавиться. Воспользуемся советом из интернета и попробуем справиться с этой проблемой.
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