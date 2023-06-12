Советы дачникам: как сделать участок неуютным для комаров

Как сделать так, чтобы на вашем дачном или огородном участке было меньше комаров? Прежде чем расставлять ловушки для насекомых и распылять химию, сделайте свою территорию некомфортной для обитания кровососов.
1. Усложните доступ к источникам воды
Стоячая вода — идеальное место для размножения комаров. В первую очередь накройте бочки или другие емкости для полива, вылейте жидкость из ведер, леек, садовых фигурок, тазиков и других предметов, которые могут собирать влагу. Постарайтесь осушить лужи и предотвратить их появление в будущем.
2. Следите за чистотой водоемов и бассейнов
Если ваш участок украшает самодельный пруд, постарайтесь еженедельно менять в нем воду. В случае, если это затруднительно, пользуйтесь специальными биопрепаратами. Такие средства, попадая в воду, уничтожают личинки комаров. Способ применения и норму расхода обозначены в инструкции.
Регулярно мойте дно и стены бассейна с использованием чистящих средств. А если не пользуетесь им, то лучше накройте тентом.
3. Регулярно косите траву
Это важно не только для опрятного газона, но для комариной профилактики. Не допускайте появления зарослей даже в необустроенных и скрытых от глаз уголках вашего участка.
4. Посадите ароматные растения
Комары остро реагируют на некоторые запахи. Лаванда, базилик, бархатцы вполне могут отпугнуть их и одновременно украсить участок.
По материалам сайта «Лайфхакер».