Советы дачникам: как сделать участок неуютным для комаров

Как сделать так, чтобы на вашем дачном или огородном участке было меньше комаров? Прежде чем расставлять ловушки для насекомых и распылять химию, сделайте свою территорию некомфортной для обитания кровососов.

1. Усложните доступ к источникам воды

Стоячая вода — идеальное место для размножения комаров. В первую очередь накройте бочки или другие емкости для полива, вылейте жидкость из ведер, леек, садовых фигурок, тазиков и других предметов, которые могут собирать влагу. Постарайтесь осушить лужи и предотвратить их появление в будущем.

2. Следите за чистотой водоемов и бассейнов

Если ваш участок украшает самодельный пруд, постарайтесь еженедельно менять в нем воду. В случае, если это затруднительно, пользуйтесь специальными биопрепаратами. Такие средства, попадая в воду, уничтожают личинки комаров. Способ применения и норму расхода обозначены в инструкции.

Регулярно мойте дно и стены бассейна с использованием чистящих средств. А если не пользуетесь им, то лучше накройте тентом.