Советы дачникам: как сделать участок неуютным для комаров

Ты добычи не дождешься, черный комар, я не твой. Фото: Global Look Press

Подготовьте территорию так, чтобы кровососы на ней не обжились.

Как сделать так, чтобы на вашем дачном или огородном участке было меньше комаров? Прежде чем расставлять ловушки для насекомых и распылять химию, сделайте свою территорию некомфортной для обитания кровососов.

1. Усложните доступ к источникам воды

Стоячая вода — идеальное место для размножения комаров. В первую очередь накройте бочки или другие емкости для полива, вылейте жидкость из ведер, леек, садовых фигурок, тазиков и других предметов, которые могут собирать влагу. Постарайтесь осушить лужи и предотвратить их появление в будущем.

2. Следите за чистотой водоемов и бассейнов

Если ваш участок украшает самодельный пруд, постарайтесь еженедельно менять в нем воду. В случае, если это затруднительно, пользуйтесь специальными биопрепаратами. Такие средства, попадая в воду, уничтожают личинки комаров. Способ применения и норму расхода обозначены в инструкции.

Регулярно мойте дно и стены бассейна с использованием чистящих средств. А если не пользуетесь им, то лучше накройте тентом.

3. Регулярно косите траву

Это важно не только для опрятного газона, но для комариной профилактики. Не допускайте появления зарослей даже в необустроенных и скрытых от глаз уголках вашего участка.

4. Посадите ароматные растения

Комары остро реагируют на некоторые запахи. Лаванда, базилик, бархатцы вполне могут отпугнуть их и одновременно украсить участок.

По материалам сайта «Лайфхакер».

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