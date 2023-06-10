Как приготовить домашний репеллент от комаров: рецепт с водкой

Чтобы отпугнуть комаров от вашей кожи, есть немало народных средств. Одно из них – это камфорное масло. А можно приготовить свой домашний репеллент. Для этого вам потребуется водка.

Высыпьте в баночку пакетик гвоздики, а затем залейте ее водкой. Плотно закройте, поставьте в темное место на 10-14 дней и периодически взбалтывайте. У вас получится своеобразная настойка гвоздики.

Залейте ее в бутылку с опрыскивателем, немного разбавьте водой и обрабатывайте открытые участки кожи каждые полчаса. Действенное средство, если вы выехали летом к реке или в лес по грибы.