Проверяем лайфхак: как гладить с двух сторон, не переворачивая одежду

Как гладить с двух сторон, не переворачивая одежду. Фото: Teleprogramma.pro

Очередной совет из интернета проходит нашу проверку на результативность.

В Сети советуют лайфхак, используя который можно гладить одежду одновременно с двух сторон и не переворачивать ее. Посмотрим, что у нас получится и стоит ли эта игра свеч.

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