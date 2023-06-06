Проверяем совет из интернета: как легко расстелить бумагу для запекания

Бумага для запекания. Фото: Teleprogramma.pro

Не всем лайфхакам в Сети можно доверять, проверим и этот.

Бумаге для запекания обычно не очень просто расстелить по противню или форме. В интернете можно найти советы, которые должны помочь в этой ситуации. Проверим на видео, работают ли они.

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