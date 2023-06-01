Вместо химчистки: как почистить мягкую мебель своими руками

Химчистка мягкой мебели своими руками. Фото: Teleprogramma.pro

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Если ваша мягкая мебель нуждается в уборке, попробуйте вместе с нами очередной совет из интернета. Давайте посмотрим вместе, получится ли очистить диван от загрязнений.

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