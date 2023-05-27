Больше не надо мучиться, отмывая кромки стеклянных крышек: чистота с тремя простыми ингредиентами

Заляпанная жиром крышка выглядит весьма нелицеприятно. Фото: Илья Богомолов

Жир легко отмоется после простого замачивания.

Те, у кого есть стеклянная крышка для сковородки или кастрюли, знают, как быстро эта полезная на кухне вещь теряет презентабельный внешний вид. Ведь в ее кромки легко попадает жир, который затем пригорает, и отмыть его – та еще задача.

Грамотной хозяйке поможет простое домашнее средство, приготовленное из трех ингредиентов. Одну столовую ложку горчичного порошка, две столовые ложки пищевой соды и одну столовую ложку обычного моющего средства залейте в тазике тремя литрами кипятка и хорошо перемешайте.

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Затем окуните в этот раствор вашу проблемную крышку и оставьте на 15 минут. После этого пройдитесь щеткой по кромкам с пригоревшим жиром и вы увидите, как быстро и легко все оттирается.

Лайфхак от YouTube-блогера Елены Матвеевой.

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