Горит и в ветер, и в дождь: самодельная чудо-спичка выручит во время пикника

Как часто, выбираясь на пикник, вы пытаетесь разжечь костер, но спички подводят? Если на улице еще ветер или дождь, то работа с ними превращается в сплошное мучение.

Приготовьте себе дома чудо-спичку, которая не погаснет даже в ураган и будет гореть минут пять, пока вы не подожжете все, что необходимо.

Вам понадобится коробок спичек, обычная салфетка, шпажка (или любая другая деревянная палочка), парафиновая свеча и хлопковые нитки.

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