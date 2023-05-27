Горит и в ветер, и в дождь: самодельная чудо-спичка выручит во время пикника

Как часто, выбираясь на пикник, вы пытаетесь разжечь костер, но спички подводят? Если на улице еще ветер или дождь, то работа с ними превращается в сплошное мучение.
Приготовьте себе дома чудо-спичку, которая не погаснет даже в ураган и будет гореть минут пять, пока вы не подожжете все, что необходимо.
Вам понадобится коробок спичек, обычная салфетка, шпажка (или любая другая деревянная палочка), парафиновая свеча и хлопковые нитки.
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Возьмите пять спичек, уложите их вместе к одному концу палочки и плотно оберните салфеткой. И чтобы все это крепко держалось, обвяжите конструкцию нитками по всей длине.
Зажгите свечу и щедро пропитайте капающим воском салфетку на шпажке со всех сторон. Готово – у вас получилась большая спичка, которую не потушат ни ветер, ни дождь. Даже в непогоду она с первой попытки поможет разжечь костер, мангал и тому подобное.
Как это выглядит, показано в видео YouTube-канала «Мила Микс».