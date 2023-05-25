Разложите кориандр в спальне и по всем комнатам — через 5 дней не узнаете квартиру: обомлеете

Зачастую кориандр используют именно в кулинарии. Эта специя придает блюдам притягательный аромат. При этом мало кто знает, что запах этой приправы отлично отпугивает вредителей.

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С помощью кориандра можно избавиться даже от мышей. Достаточно разложить мешочки с этой приправой в укромных уголках квартиры — спальне, гостиной, в бельевой комнате.

Тут все просто! Эфирные масла, входящие в состав растения, уж очень неприятны для грызунов. Только услышав этот острый запах, они бросятся к соседям. Для этого потребуется не так много времени. Каких-то 5-7 дней. И проблема с мышами решена раз и навсегда.

По материалам parazitdoma.ru