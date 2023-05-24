Как приготовить домашний гель для стирки за сущие копейки

Как сэкономить на стиральном порошке и геле для стирки? Приготовить свой собственный. Обойдется в разы дешевле.

Натрите на терке 100–150 граммов любимого мыла. Помните, что его запах и цвет передадутся вашему гелю.

Залейте мыло в кастрюле четырьмя литрами воды и поставьте на огонь.

Дождитесь растворения мыла, после чего постепенно, не торопясь, всыпьте пять столовых ложек кальцинированной соды. Размешайте и следите, чтобы ваше средство не «убежало» из кастрюли.

Оставьте его остывать на ночь. К утру гель загустеет. Его можно взбить блендером и залить в удобную бутылку для дальнейшего использования.