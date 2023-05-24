Как приготовить домашний гель для стирки за сущие копейки

Вот такой гель для стирки должен получиться. Фото: стоп-кадр из видео YouTube-канала Tatsiana Olmez

Проще, чем сварить бульон.

Как сэкономить на стиральном порошке и геле для стирки? Приготовить свой собственный. Обойдется в разы дешевле.

Натрите на терке 100–150 граммов любимого мыла. Помните, что его запах и цвет передадутся вашему гелю.

Залейте мыло в кастрюле четырьмя литрами воды и поставьте на огонь.

Дождитесь растворения мыла, после чего постепенно, не торопясь, всыпьте пять столовых ложек кальцинированной соды. Размешайте и следите, чтобы ваше средство не «убежало» из кастрюли.

Оставьте его остывать на ночь. К утру гель загустеет. Его можно взбить блендером и залить в удобную бутылку для дальнейшего использования.

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Перед использованием в машинке взболтните бутылку, чтобы гель стал жиже. На одну стирку понадобится два-четыре колпачка, в зависимости от количества белья и сложности загрязнений.

Как выглядит процесс приготовления, показано в видео YouTube-канала Татьяны Олмез.

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