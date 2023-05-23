Задача со звездочкой: как убрать слайм с одежды

Если ваш ребенок играет слаймами, и один из них попал на одежду, то избавиться от следов будет довольно сложно. Как быть? Воспользоваться советом из интернета и посмотреть наше видео.
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Слайм и футболка. Фото: Teleprogramma.pro
Если ваш ребенок играет слаймами, и один из них попал на одежду, то избавиться от следов будет довольно сложно. Как быть? Воспользоваться советом из интернета и посмотреть наше видео.
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