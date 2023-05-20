Две добавки в воду - и помытые полы прямо блестят

Хотите помыть пол так, чтобы он прям блестел? Чтобы гости пришли и восхитились, ловите еще один хозяйственный лайфхак.
Для мытья пола используем горячую или очень теплую воду. Добавляем в нее по одной столовой ложке обычной соли и жидкого моющего средства. Размешиваем, чтобы соль полностью растворилась, и преступаем к помывке.
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Получившийся раствор убирает грязь (и даже жир) и придает полам блеск, благодаря которому они выглядят идеально. К тому же, средство отпугнет некоторых насекомых и уничтожит бактерии.
Лайфхак по материалам сайта «Своими руками».